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Останній дзвоник в Україні буде онлайн

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 13:49
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Останній дзвоник в Україні буде онлайн

У МОЗ порадили не проводити традиційних лінійок з нагоди останнього дзвінка, а також випускних вечорів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня,  стало відомо, що пори послаблення карантинних заходів в ряді областей України, МОЗ не рекомендує проводити урочисті лінійки у дворах шкіл.

«З метою запобігання поширенню коронавіруса в 2019-2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвінки і випускні вечори», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що кожна школа сама вирішуватиме, як відсвяткувати завершення навчального року.

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