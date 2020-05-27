Останній дзвоник в Україні буде онлайн

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У МОЗ порадили не проводити традиційних лінійок з нагоди останнього дзвінка, а також випускних вечорів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, стало відомо, що пори послаблення карантинних заходів в ряді областей України, МОЗ не рекомендує проводити урочисті лінійки у дворах шкіл.
«З метою запобігання поширенню коронавіруса в 2019-2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, в тому числі останні дзвінки і випускні вечори», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що кожна школа сама вирішуватиме, як відсвяткувати завершення навчального року.
14:15: В Україні активізувалися продавці землі по 900 грн - Шарій
13:28: Українцям дозволять подорожувати за умови 14-денної самоізоляції
12:37: Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку
12:06: З'явилися деталі жорстокого згвалтування жінки поліцейськими
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