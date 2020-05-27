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Мова йде про необхідність після повернення з-за кордону два тижні побути дома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що з 15 червня в Україні планують відновити авіасполучення. За його словами, це означає, що українці зможуть подорожувати за кордон, однак після прибуття на батьківщину їм доведеться ще два тижні побути на самоізоляції.
«Якщо у вас є бажання виїхати в Білорусь або в країни ЄС автомобільним транспортом, ви можете це робити - на сьогоднішній день не існує ніяких обмежень», - нагадав Степанов.
Так, якщо хтось забажає провести тиждень відпустки за кордоном, то йому варто буде додати ще два тижні, які доведеться просидіти без роботи. Контролюватимуть виконання самоізоляції завдяки додатку «Дій дома».
14:15: В Україні активізувалися продавці землі по 900 грн - Шарій
13:28: Українцям дозволять подорожувати за умови 14-денної самоізоляції
12:37: Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку
12:06: З'явилися деталі жорстокого згвалтування жінки поліцейськими
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