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Названо бренд модної маски Порошенка

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 12:59
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Названо бренд модної маски Порошенка

Як виявилось, ексклюзивну маску 5 президенту країни шили у Львові. 

Новину передає «Преса України».

Петро та Марина Порошенки опинилися серед людей, яким важливо, як виглядає їх захисна маска для обличчя. Так, одіозний політик та його дружина вирішили обрати стиль «дорого та по-багатому». 

За словами журналістів, подружжя носить вишиті маски львівського бренду «Гойра».

«У Петра і Марини є комплект вишиванок нашого бренду і до них ми надіслали маски», - розповіла засновниця бренду Ірина Христинич.

Вона також зазначила, що фіксованої ціни на маски не було й її бренд керувався принципу «плати, скільки можеш».

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