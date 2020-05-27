Названо бренд модної маски Порошенка

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Як виявилось, ексклюзивну маску 5 президенту країни шили у Львові.
Новину передає «Преса України».
Петро та Марина Порошенки опинилися серед людей, яким важливо, як виглядає їх захисна маска для обличчя. Так, одіозний політик та його дружина вирішили обрати стиль «дорого та по-багатому».
За словами журналістів, подружжя носить вишиті маски львівського бренду «Гойра».
«У Петра і Марини є комплект вишиванок нашого бренду і до них ми надіслали маски», - розповіла засновниця бренду Ірина Христинич.
Вона також зазначила, що фіксованої ціни на маски не було й її бренд керувався принципу «плати, скільки можеш».
12:37: Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку
12:06: З'явилися деталі жорстокого згвалтування жінки поліцейськими
10:14: Запас людського капіталу - Радник Білого Дому зробив гучну заяву
08:46: Хід мільярдера – Amazon запустила рекламу на 11 каналах під виглядом новин
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