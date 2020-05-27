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26-річний культурист повісився. Озвучені попередні версії причини самогубства.
Новину передає «Преса України».
У Тернополі повісився молодий бодибілдер Любомир Шкодзинський. 26-річний спортсмен був колишнім чемпіоном з культуризму. 26 травня чоловік наклав на себе руки.
За даними місцевих ЗМІ, чоловік міг піти на такий крок через нерозділене кохання. Також у нього були проблеми з роботою. Він був персональним тренером з бодибілдингу та фітнесу.
До слова, тернополянин ставав чемпіоном України у віковій категорії 18 років у 2012 році.
12:37: Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку
12:06: З'явилися деталі жорстокого згвалтування жінки поліцейськими
10:14: Запас людського капіталу - Радник Білого Дому зробив гучну заяву
08:46: Хід мільярдера – Amazon запустила рекламу на 11 каналах під виглядом новин
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