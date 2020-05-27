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Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 12:37
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Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку

26-річний культурист повісився. Озвучені попередні версії причини самогубства.

Новину передає «Преса України».

У Тернополі повісився молодий бодибілдер Любомир Шкодзинський. 26-річний спортсмен був колишнім чемпіоном з культуризму. 26 травня чоловік наклав на себе руки.

За даними місцевих ЗМІ, чоловік міг піти на такий крок через нерозділене кохання. Також у нього були проблеми з роботою. Він був персональним тренером з бодибілдингу та фітнесу.

До слова, тернополянин ставав чемпіоном України у віковій категорії 18 років у 2012 році.  

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