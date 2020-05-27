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Адвокат 26-річної жінки повідомив, як вона потрапила у відділ поліції, де її чекали 9 годин гвалтувань.
Новину передає «Преса України».
Євген Мельниченко, адвокат жінки Нелі, яку зґвалтували поліцейські відділення Кагарлика, Київська область, повідомив, що жертву у відділ привіз 39-річний сусід. Він обманом заманив жінку й відвіз її на автомобілі марки Opel у відділ, де на неї чекали тортури. Наразі чоловік у розшуку.
«Привіз дівчину на Опелі сусід, який заманив потерпілу до відділу поліції нібито на допит з приводу пограбувань в селі. 23 травня 2020 року, в суботу, сусід привіз дівчину нібито на виклик в поліцію, де на неї чекав «дядя Коля», начальник карного розшуку відділу поліції Кагарлика», - йшлось в його повідомленні.
Також встановлено, що 26-річну жінку ґвалтував підлеглий Сергій, а «дядя Коля» душив і бив її. Мельниченко додав, що жінку били й ґвалтували з 4 ранку до 19:00 вечора. У потерпілої є 5-річна дочка з ДЦП.
Адвокат потерпілої додав, що сусід пішов на такий крок, оскільки вона не хотіла мати з ним відносин.
12:37: Український ексчемпіон з бодибілдингу вкоротив собі віку
12:06: З'явилися деталі жорстокого згвалтування жінки поліцейськими
10:14: Запас людського капіталу - Радник Білого Дому зробив гучну заяву
08:46: Хід мільярдера – Amazon запустила рекламу на 11 каналах під виглядом новин
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