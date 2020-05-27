З'явилися деталі жорстокого згвалтування жінки поліцейськими

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 12:06

Адвокат 26-річної жінки повідомив, як вона потрапила у відділ поліції, де її чекали 9 годин гвалтувань.

Новину передає «Преса України».

Євген Мельниченко, адвокат жінки Нелі, яку зґвалтували поліцейські відділення Кагарлика, Київська область, повідомив, що жертву у відділ привіз 39-річний сусід. Він обманом заманив жінку й відвіз її на автомобілі марки Opel у відділ, де на неї чекали тортури. Наразі чоловік у розшуку.

«Привіз дівчину на Опелі сусід, який заманив потерпілу до відділу поліції нібито на допит з приводу пограбувань в селі. 23 травня 2020 року, в суботу, сусід привіз дівчину нібито на виклик в поліцію, де на неї чекав «дядя Коля», начальник карного розшуку відділу поліції Кагарлика», - йшлось в його повідомленні.

Також встановлено, що 26-річну жінку ґвалтував підлеглий Сергій, а «дядя Коля» душив і бив її. Мельниченко додав, що жінку били й ґвалтували з 4 ранку до 19:00 вечора. У потерпілої є 5-річна дочка з ДЦП.

Адвокат потерпілої додав, що сусід пішов на такий крок, оскільки вона не хотіла мати з ним відносин.