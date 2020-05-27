В МОЗ оновили статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 11:23

Кількість хворих зросла до 21905 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за добу в країні зафіксували 321 новий випадок COVID-19. Тепер загальна кількість хворих становить 21905 осіб. З них 658 людей померли. Ще 7995 пацієнтів одужало.

Ситуація в Києві та областях наступна.

Вінницька область — 932 випадки;

Волинська область — 814 випадків;

Дніпропетровська область — 905 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 660 випадків;

Закарпатська область — 1104 випадки;

Запорізька область — 420 випадків;

Івано-Франківська область — 1327 випадків;

Кіровоградська область — 489 випадків;

м. Київ — 2739 випадків;

Київська область — 1474 випадки;

Львівська область — 1443 випадки;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 853 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Рівненська область — 1514 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1126 випадків;

Харківська область — 959 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 381 випадок;

Чернівецька область — 3144 випадки;

Черкаська область — 393 випадки;

Чернігівська область — 137 випадків.

До слова, у ЗСУ від коронавірусу помер третій військовослужбовець. Також за минулу добу в ЗСУ було зафіксовано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Всього кількість хворих ЗСУ - 162 особи.