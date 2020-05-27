Найманці Путіна продовжують агресію на Донбасі

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Ситуація на Донбасі досі загострена. На жаль, українська сторона несе втрати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, у прес-службі ООС повідомили, що російські найманці, які орудують на Донбасі, досі не виконують Мінські угоди.
«За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 26 травня, на непідконтрольних урядові України територіях було зафіксовано озброєння з порушенням ліній відведення. Так, поблизу селища Софіївка було помічено десять танків збройних формувань РФ», - йдеться у повідомленні.
Також бойовики Путіна перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ. У прес-службі додали, що через ворожі обстріли було вбито одного українського захисника. Тим часом ворожа сторона втратила одну одиницю живої сили та ще один бойовик поранений.
10:14: Запас людського капіталу - Радник Білого Дому зробив гучну заяву
08:46: Хід мільярдера – Amazon запустила рекламу на 11 каналах під виглядом новин
08:11: Журналіст роз'яснив, як Порошенко відмив гроші за допомогою картин
18:00: США, Бразилія та Росія стали лідерами за кількістю хворих на коронавірус
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