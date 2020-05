Запас людського капіталу - Радник Білого Дому зробив гучну заяву

Радник Білого Дому Кевін Хассетт використав дегуманізуючий термін, говорячи про працівників США.

Новину передає «Преса України».

Американські ЗМІ звернули увагу на те, що радник Білого дому Кевін Хассетт під час свого виступу для CNN заявив, що «запас людського капіталу» готовий повернутися до роботи. Так, він мав на увазі те, що американські працівники хочуть повернутися на роботу на тлі пандемії коронавірусу.

Варто зазначити, «запас людського капіталу» - расово заряджений, дегуманізуючий поворот фрази, який можна застосувати хіба що до худоби. На англійській мові «запас людського капіталу» звучить як «human stock». Це риторика з області вівчарства, «life stock». Тобто може означати «поголів'я людського худоби».

White House adviser Kevin Hassett: "Our human capital stock is ready to go back to work." #HumanCapitalStock pic.twitter.com/Yl9KwJf6KP