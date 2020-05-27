Масова міграція українців реанімує села – Козак

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 09:30

Мирослав Козак заявив, що на тлі коронакризи є шанс відновити українське село.

Новину передає «Преса України».

Завідувач відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, к.е.н. Мирослав Козак заявив, що масова міграція українців через коронавірус може допомогти розвинути сільські території в країні.

За його прогнозом, такий хід подій допоможе прискорити впровадження у селах інновацій.

«За різними оцінками, чисельність трудових мігрантів складає 1-2 млн українців, тобто 15% від всього сільського населення. Всі вони, отримавши досвід стандартів якості європейського життя, мають більш прогресивні погляди та власні вмотивовані потреби, а також володіють необхідним рівнем знань і навичок для створення нових бізнес-проектів вже на сільських територіях», - пояснив експерт.

Козак також зауважив, що на період карантину селами зацікавились місцеві жителі.