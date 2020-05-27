Хід мільярдера – Amazon запустила рекламу на 11 каналах під виглядом новин

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 08:46

У США викрили цікавий хід Джефа Безоса, який запустив «новину» про безпеку у Amazon. Стало відомо, для чого він це зробив.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, стало відомо, що у США 11 телеканалів відтворили прес-реліз, надісланий їм компанією Amazon, що належить найбагатшій людині світу Джефу Безосу.

Як зазначили експерти, новинні канали видали корпоративну пропаганду за новинну інформацію.

«Умільці зібрали все це в один геніальний сюжет. Ось що потрібно показувати студентам інститутів журналістики як приклад того, що нею не є», - прокоментував український письменник Анатолій Ульянов.

Інші експерти пояснили, що Amazon вживає активних дій перед щорічними зборами акціонерів, на яких інвестори планують вимагати від компанії вирішення питань безпеки працівників. Як відомо, на складах компанії померли щонайменше вісім працівників. За попередніми даними, робітники померли від коронавірусу.