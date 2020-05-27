Хід мільярдера – Amazon запустила рекламу на 11 каналах під виглядом новин 08:46
Журналіст роз'яснив, як Порошенко відмив гроші за допомогою картин 08:11
США, Бразилія та Росія стали лідерами за кількістю хворих на коронавірус 18:00
Представники ДБР зламали двері музею з картинами Порошенка 17:30
Не обтяжений інтелектом – У Мережі розкритикували Андрія Богдана 13:06
Україна має шанс уникнути другої хвилі COVID-19 – Ляшко 11:59
"Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста? 11:03
Україна та Туреччина готуються до відновлення авіаперельотів 10:20
Плюс 339 хворих – В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19 09:51
У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт» 08:42
ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу 08:08
Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі 07:32
У США викрили цікавий хід Джефа Безоса, який запустив «новину» про безпеку у Amazon. Стало відомо, для чого він це зробив.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 травня, стало відомо, що у США 11 телеканалів відтворили прес-реліз, надісланий їм компанією Amazon, що належить найбагатшій людині світу Джефу Безосу.
Як зазначили експерти, новинні канали видали корпоративну пропаганду за новинну інформацію.
«Умільці зібрали все це в один геніальний сюжет. Ось що потрібно показувати студентам інститутів журналістики як приклад того, що нею не є», - прокоментував український письменник Анатолій Ульянов.
Інші експерти пояснили, що Amazon вживає активних дій перед щорічними зборами акціонерів, на яких інвестори планують вимагати від компанії вирішення питань безпеки працівників. Як відомо, на складах компанії померли щонайменше вісім працівників. За попередніми даними, робітники померли від коронавірусу.
08:46: Хід мільярдера – Amazon запустила рекламу на 11 каналах під виглядом новин
08:11: Журналіст роз'яснив, як Порошенко відмив гроші за допомогою картин
18:00: США, Бразилія та Росія стали лідерами за кількістю хворих на коронавірус
17:30: Представники ДБР зламали двері музею з картинами Порошенка
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.