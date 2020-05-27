Журналіст роз'яснив, як Порошенко відмив гроші за допомогою картин

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Петро Порошенко провів досить звичну для нього справу – скористався офшором.
Новину передає «Преса України».
Журналіст Євген Куксін розповів, як 5 президент України Петро Порошенко відмив гроші в офшорній фірмі через картини. Мова йде про картини, по яким розпочате розслідування ДБР.
«По документам, Порошенко купив 45 картин у Vernon Hlding Limited за 4,8 мільйонів фунтів стерлінгів. Так він зміг вивести гроші на підконтрольну йому офшорну компанію. Адже Vernon Holdings Ltd володів акціями Липецької фабрики Рошен Петра Порошенка, а її бенефіціаром цієї офшорки був Сергій Зайцев», - зазначив журналіст.
Також він нагадав, що Зайцев – формальний бенефіціар усієї корпорації Рошен. Простими словами, одіозний політик купив картини сам у себе та вивів з України мільйони гривень у безподаткову зону на Британські Віргінські острови.
До слова, увагу журналістів у галереї Порошенка привернула картина під назвою «Російська красуня».
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