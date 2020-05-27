Журналіст роз'яснив, як Порошенко відмив гроші за допомогою картин

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 08:11

Петро Порошенко провів досить звичну для нього справу – скористався офшором.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Євген Куксін розповів, як 5 президент України Петро Порошенко відмив гроші в офшорній фірмі через картини. Мова йде про картини, по яким розпочате розслідування ДБР.

«По документам, Порошенко купив 45 картин у Vernon Hlding Limited за 4,8 мільйонів фунтів стерлінгів. Так він зміг вивести гроші на підконтрольну йому офшорну компанію. Адже Vernon Holdings Ltd володів акціями Липецької фабрики Рошен Петра Порошенка, а її бенефіціаром цієї офшорки був Сергій Зайцев», - зазначив журналіст.

Також він нагадав, що Зайцев – формальний бенефіціар усієї корпорації Рошен. Простими словами, одіозний політик купив картини сам у себе та вивів з України мільйони гривень у безподаткову зону на Британські Віргінські острови.

До слова, увагу журналістів у галереї Порошенка привернула картина під назвою «Російська красуня».