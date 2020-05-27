У США коп задушив темношкірого чоловіка

Аня Мартинюк 27 травня 2020, 07:36

Резонансна подія трапилась у штаті Міннеаполіс. Доля вбивці уже вирішена.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 травня, стало відомо, що поліцейський штату Міннеаполіс ногою здавив шию темношкірого чоловіка на ім’я Джордж Фройд, поки той лежав на асфальті біля поліцейського авто. За попередніми даними, 40-річний чоловік кричав, що не може дихати. Однак, це не зупинило копа, він продовжував тримати коліно на шиї чоловіка. На жаль, він помер.

У Мережі активно поширюється відео інциденту. На відео чути, як оточуючі благають копа відпустити чоловіка.

Голова поліції штату Міннеаполіс Медарія Аррадондо заявив під час прес-конференції, що чотири офіцери, причетні до інциденту, зараз звільнені.

Подію прокоментував український письменник Анатолій Ульянов.

«Все в цьому відео - Америка. Від саундтрека до того як черговий расист-психопат в уніформі вбиває чорну людину на очах у перехожих. 9 хвилин вбивства, жертва (Джордж Флойд) благає його перестати тиснути коліном на шию, втрачає свідомість, а той продовжує тиснути, і тисне, приїжджають медики, перевіряють пульс, а той все стоїть коліном на його шиї і тисне, стоїть, і тисне. .. і буде тиснути, поки всі ми не зрозуміємо, що мова, якою нас вчать думати і говорити про владу і з владою - це мова послуху перед пригніченням; що мільйони книг, написаних про "дискурсі постколоніалізму" ванільними білими п*ськами з ліберальних ВНЗ - ніщо. Опрессор розуміє тільки одну мову - мову сили. І говорити з ним на якийсь іншій мові - значить, обманювати себе, і затверджувати порядок рабства», - зазначив він.

Відомо, що на тлі події виникли протести темношкірих.