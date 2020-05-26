США, Бразилія та Росія стали лідерами за кількістю хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 18:00

З’явилися свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусу у світі. Китай, який став епіцентром спалаху, змістився на 14 сходинку. Тим часом оновилась трійка лідерів за кількістю хворих.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, станом на 26 травня у світі нараховано 5,618,126 випадків захворювання на COVID-19. Кількість смертей у світі зросла до 348,545 осіб. Крім того, 2,393,539 людей одужали.

Як відомо, смертоносний китайський вірус зафіксували в 213 країнах та територіях. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 1,708,473 особи. Також тут 99,847 смертей та 465,668 людей, які одужали.

На другій сходинці Бразилія з 376,669 хворими, 23,522 людьми, які померли від вірусу та 153,833 людини одужали. На третю сходинку посунулась Росія, яка раніше була на другому місці. Тут 362,342 хворих, 3,807 смертей. Кількість людей, які одужали, становить 131,129 осіб. На четвертому місці Іспанія, де 282,480 хворих та 26,837 померлих. 196,958 людям вдалось одужати.

До слова, Китай, де відбувся спалах пандемії, наразі на 14 сходинці. Тут зафіксовано 82,992 хворих, 4,634 смерті та 78,277 випадків одужання.