Представники ДБР зламали двері музею з картинами Порошенка

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 17:30

Журналісти заявили, що не обійшлось без бійки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, представники ДБР провели слідчі дії у справі картин Петра Порошенка. В результаті їм довелось вибивати двері музею, де знаходяться картини одіозного колишнього лідера країни.

Відомо, що прихильники Порошенка викликали на місце події поліцію. Також прибув представник ПЄС Артур Герасимов. Деталі події розповіли журналісти видання «Страна».

«Кореспондент «Страни» побачив, як співробітник ДБР сфотографував вхідні двері музею і комусь відправив фото. Незабаром після цього двері зламали. Сталася бійка», - відзначили журналісти.

Як відомо, сьогодні був призначений допит Петра Порошенка в ДБР. Екс-президент фігурує у справі про 43 вивезені з країни картини. На допит Порошенко не з’явився.