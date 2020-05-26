Компанія Adidas вирішила заробити на захисних масках

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 17:01

Відомо, що частину коштів від продажу компанія вирішила віддати на благодійність.

Новину передає «Преса України».

Компанія Adidas, яка займається випуском спортивного одягу та аксесуарів, долучилась до списку компаній, які вирішили випускати модні захисні маски. Представники Adidas стверджують, що їх Face Cover – це багаторазова маска, виготовлена з дихаючого переробленого матеріалу. На тій також вказано «Wash.Dry.Reuse», що в перекладі з англійської мови означає «Випери. Висуши. Користуйся знову».

«Так, ми хочемо допомогти. Оскільки карантинні заходи починають поступово послаблюватися, і ми з нетерпінням чекаємо виходу в люди, щоб зустрітися з друзями. Ви можете спокійно носити її для перешкоджання поширення коронавірусу», - йдеться у повідомлені.

В Adidas також нагадали, що їх компанія не є медично кваліфікованою, однак захисна маска може запобігти поширенню трансмісивних вірусів та мікробів. Наразі маски чорного кольору з логотипом бренду можна придбати в Європі, Північній Америці та Китаї. Вартість набору масок з 3 штук становить $16, що еквівалентно 430 грн.

Варто зазначити, що частина коштів від продажу буде передано Фонду збереження глобального захисту дітей від коронавірусу.