Cardi B показала результати момопластики

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27-річна реп-виконавиця записала відео для своїх шанувальників. Зірка зробила акцент на барвистому кольорі волосся та грудях.
Новину передає «Преса України».
Відома американська співачка Cardi B оприлюднила чергове відео у соцмережі. 27-річна знаменитість, яка не так давно зробила момопластику та корекцію сідниць обрала для короткого ролика тісний топ, щоб продемонструвати результати хірургічних старань.
На відео видно, що груди знаменитості виглядають достатньо випукло. Своїм шанувальникам Cardi B розповіла, що на карантині набрала вагу.
«Моє обличчя виглядає повнішим», - відзначила співачка.
Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що повніше виглядає далеко не обличчя.
«Не переймайся, ми все одно зараз дивимось не на обличчя», - відзначили в коментарях.
Як відомо, зірка перебуває вдома в Атланті, штат Джорджія, з дочкою та чоловіком.
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