Не обтяжений інтелектом – У Мережі розкритикувала Андрія Богдана

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Андрій Богдан знайшов для себе розвагу у зоопарку Києва. Так, він вирішити простягти руки до тварин, направляючи в їх бік образливі слова. Все це він робив на очах у дітей.
Новину передає «Преса України».
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан був помічений у зоопарку Києва. Зокрема, журналісту Роману Сухану вдалось відзняти, як 43-річний політик стоїть біля білого козла без маски, однак з маленьким псом під рукою. Крім того, біля нього стояли діти.
Так, Богдан зухвало потягав тварину за голову, промовивши «Козлина ты дурная». Від дій Богдана у тварини випав стаканчик з кормом. Крім того, Богдан намагався просунути своє мініатюрне цуценя до білих козлів, закликаючи улюбленця «погавкати».
Після побаченого інтернет-спільнота вибухнула гнівними коментарями.
«Інфузорія Богдан дещо поїхав мізками. В окремий вольєр його негайно!» - відзначили у Мережі.
«Не обтяжений інтелектом Андрій Богдан, напевно, теж може погавкати, якщо його попросити», - з'явилося у коментарях.
«На відео я бачу козла, він трохи розжирів й затиснув дівчачого цуцика під рукою», - пожартувала інтернет-спільнота.
Коментарі з приводу поведінки політика продовжують з’являтися під відео, яке опублікував журналіст.
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