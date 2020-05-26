Не обтяжений інтелектом – У Мережі розкритикувала Андрія Богдана

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 13:06

Андрій Богдан знайшов для себе розвагу у зоопарку Києва. Так, він вирішити простягти руки до тварин, направляючи в їх бік образливі слова. Все це він робив на очах у дітей.

Новину передає «Преса України».

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан був помічений у зоопарку Києва. Зокрема, журналісту Роману Сухану вдалось відзняти, як 43-річний політик стоїть біля білого козла без маски, однак з маленьким псом під рукою. Крім того, біля нього стояли діти.

Так, Богдан зухвало потягав тварину за голову, промовивши «Козлина ты дурная». Від дій Богдана у тварини випав стаканчик з кормом. Крім того, Богдан намагався просунути своє мініатюрне цуценя до білих козлів, закликаючи улюбленця «погавкати».

Після побаченого інтернет-спільнота вибухнула гнівними коментарями.

«Інфузорія Богдан дещо поїхав мізками. В окремий вольєр його негайно!» - відзначили у Мережі.

«Не обтяжений інтелектом Андрій Богдан, напевно, теж може погавкати, якщо його попросити», - з'явилося у коментарях.

«На відео я бачу козла, він трохи розжирів й затиснув дівчачого цуцика під рукою», - пожартувала інтернет-спільнота.

Коментарі з приводу поведінки політика продовжують з’являтися під відео, яке опублікував журналіст.