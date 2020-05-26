Шмигаль розповів, коли запрацює накопичувальна пенсія

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 12:31

Голова уряду заявив, що самостійно відкладати собі на старість українці можуть з 2021 року.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 січня 2021 року в Україні може з’явитися накопичувальна пенсія. Голова уряду також попередив, що такий хід подій є неминучим, адже в країні багато людей продуктивного віку та мало дітей.

Це означає, що на одного працюючого українця може припасти два пенсіонери. Шмигаль також запевнив, що накопичувальна пенсія – це єдина можливість отримувати гідну пенсію. Тим часом бізнес матиме адекватне навантаження.

«Ми зараз готуємо законопроекти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але станом на 1 січня 2021 це (накопичувальну пенсію, - ред.) цілком реально ввести», - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, наразі в Україні діє солідарна державна пенсійна система. Тобто працююче покоління платить за тих, хто вже вийшов на пенсію. Накопичувальна пенсія передбачає, що люди самі відкладатимуть собі на старість.