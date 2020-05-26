Україна має шанс уникнути другої хвилі COVID-19 – Ляшко

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 11:59

Віктор Ляшко вважає, що вакцинація допоможе справитися з COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його словами, Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу. Як відомо, експерти очікують, що вона відбудеться осінню.

Тим часом Ляшко зауважив, що у разі масової вакцинації українців другої хвилі можна буде уникнути.

«Уникнути другої хвилі коронавірусной хвороби можна за двох обставин: перше - під час циркуляції COVID-19 втратить свою агресивність ... не буде викликати захворювання у людини і піде на спад. Друге - розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді нам справді вдасться запобігти другій хвилі», - розповів він.

Як повідомлялось раніше, у Пекінському інституті біотехнології повідомили про те, що вакцина проти коронавірусу уже готова. Однак, необхідний деякий час, щоб прослідкувати її дію на вірус та людину.