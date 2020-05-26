Україна має шанс уникнути другої хвилі COVID-19 – Ляшко 11:59
"Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста? 11:03
Україна та Туреччина готуються до відновлення авіаперельотів 10:20
Плюс 339 хворих – В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19 09:51
У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт» 08:42
ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу 08:08
Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі 07:32
В Україні провели чергову трансплантацію механічного серця 13:44
Аксьонов відзвітував про ситуацію з коронавірусом у Криму 13:10
Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей 11:38
В МОЗ розповіли, коли українцям дозволять ходити на концерти 10:55
Красуня без моста – У Дніпрі влаштували фотосесію на місці надзвичайної ситуації 10:23
Віктор Ляшко вважає, що вакцинація допоможе справитися з COVID-19.
Новину передає «Преса України».
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зробив важливу заяву. За його словами, Україна може уникнути другої хвилі коронавірусу. Як відомо, експерти очікують, що вона відбудеться осінню.
Тим часом Ляшко зауважив, що у разі масової вакцинації українців другої хвилі можна буде уникнути.
«Уникнути другої хвилі коронавірусной хвороби можна за двох обставин: перше - під час циркуляції COVID-19 втратить свою агресивність ... не буде викликати захворювання у людини і піде на спад. Друге - розробка вакцини, масові щеплення, формування колективного імунітету на рівні 95%. Тоді нам справді вдасться запобігти другій хвилі», - розповів він.
Як повідомлялось раніше, у Пекінському інституті біотехнології повідомили про те, що вакцина проти коронавірусу уже готова. Однак, необхідний деякий час, щоб прослідкувати її дію на вірус та людину.
12:31: Шмигаль розповів, коли запрацює накопичувальна пенсія
11:59: Україна має шанс уникнути другої хвилі COVID-19 – Ляшко
11:03: "Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста?
10:20: Україна та Туреччина готуються до відновлення авіаперельотів
09:51: Плюс 339 хворих – В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.