У камері схову АТБ рівнянка залишила свого пса

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Інтернет-спільнота засудила дії власниці пса.
Новину передає «Преса України».
У місті Рівне відвідувачі одного з магазинів АТБ помітили у камері схову живу тварину. Мова йде про невеликого песика, якого господарі закрили у шафці під номером 44.
Про це йдеться у пабліку rivne_1283.
«АТБ на Північному. Норм чи ні?» - поцікавився автор відео.
В результаті інтернет-спільнота обурилась інцидентом.
«Це ж тварина, а не річ! Думайте головою, що робите!» - з’явилось у коментарях.
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АТБ на Північному. Норм чи ні????? . . . Відео - @___dashaaaaa__ #rivne #рівне
Дехто також зауважив, що деякі люди не варті собак. За попередніми даними, тварину у камері схову залишила жінка.
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