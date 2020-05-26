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У камері схову АТБ рівнянка залишила свого пса

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 11:30
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У камері схову АТБ рівнянка залишила свого пса

Інтернет-спільнота засудила дії власниці пса.

Новину передає «Преса України».

У місті Рівне відвідувачі одного з магазинів АТБ помітили у камері схову живу тварину. Мова йде про невеликого песика, якого господарі закрили у шафці під номером 44.

Про це йдеться у пабліку rivne_1283.

«АТБ на Північному. Норм чи ні?» - поцікавився автор відео.

В результаті інтернет-спільнота обурилась інцидентом. 

«Це ж тварина, а не річ! Думайте головою, що робите!» - з’явилось у коментарях.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

АТБ на Північному. Норм чи ні????? . . . Відео - @___dashaaaaa__ #rivne #рівне

Допис, поширений Rivne 1283 (@rivne_1283)

Дехто також зауважив, що деякі люди не варті собак. За попередніми даними, тварину у камері схову залишила жінка.

 

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