У камері схову АТБ рівнянка залишила свого пса

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 11:30

Інтернет-спільнота засудила дії власниці пса.

Новину передає «Преса України».

У місті Рівне відвідувачі одного з магазинів АТБ помітили у камері схову живу тварину. Мова йде про невеликого песика, якого господарі закрили у шафці під номером 44.

Про це йдеться у пабліку rivne_1283.

«АТБ на Північному. Норм чи ні?» - поцікавився автор відео.

В результаті інтернет-спільнота обурилась інцидентом.

«Це ж тварина, а не річ! Думайте головою, що робите!» - з’явилось у коментарях.

Дехто також зауважив, що деякі люди не варті собак. За попередніми даними, тварину у камері схову залишила жінка.