"Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста?

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... Путин I отдал приказ на физическое устранение молодого одесского активиста Сергея Стерненко. Путин II делает все возможное и невозможное, дабы выполнить приказ. Путин I - это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Путин II - это весь пророссйский сегмент: Зеленский, Медведчук, Венедиктова, Рабинович, Портнов, Лукаш, Кива, Труханов, Дубинский, Бужанский, Червоненко, Аваков... Прошу заметить: из всех вышеназванных персон, исключительно Стерненко является этническим украинцем. И к этому факту мы с вами еще вернемся...
... Сомневающихся в том, что заказ на устранение Стерненко поступил непосредственно из Кремля, хочу заверить: "Не сомневайтесь!". Аргументы? Пожалуйста! 9 апреля 2020 года произошло нечто, из ряда вон выходящее. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова "с почестями" принимала у себя Олесю Кузнецову - вдову Ивана Кузнецова. Пророссийские СМИ отчего-то регулярно именуют его экс-десантником. Но при этом "забывают" упомянуть, что Кузнецов был наркоманом, рейдером и ублюдком, решившимся на заказное убийство. Вы же не станете спорить, что особь, принявшая решение за деньги лишить жизни человека - человеком называться не в праве... Вы вообще представляете себе уровень абсурда?! Припомните, был ли в мировой практике еще случай, когда бы Генеральный прокурор страны (!) принимал в стенах Генпрокуратуры (!) вдову негодяя, подозревемого в заказном убийстве (!) и погибшего в результате покушения на жизнь человека (!)? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда - скажете вы!!! Может! Если дело происходит в Киеве, а приказ поступает из Москвы. И если угодно будет Кремлю, то в Гепрокуратуре в следующий раз с почестями примут не только вдову Кузнецова, но и вдову Чикатило, и невесту Гиркина. Наша страна много лет числится в списке правовых и аморальных антирекордов. Теперь к ним прибавился еще один...
P.S. В СМИ не утихают дискуссии на тему, как именно погиб Иван Кузнецов? Цепные псы Кремля, ставят в вину Стерненко тот факт, что он зарезал Ивана Кузнецова не в момент, когда киллер напал на активиста, а когда убегал от него... Я поставил себя на место Стерненко. Два покушения на мою жизнь, два сильнейших стресса. Я подхожу к дому о своей женой и на меня уже в третий (!) раз нападают наемные убийцы... Как поступил бы я на месте Сергея Стерненко? А точно также: догнал бы ублюдка и зарезал его. Господи, прости меня, детского писателя, за греховные мысли! Только ведь ты, Господи - далеко, а "русский мир" - рядом...
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
11:03: "Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста?
10:20: Україна та Туреччина готуються до відновлення авіаперельотів
09:51: Плюс 339 хворих – В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19
08:42: У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт»
08:08: ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу
07:32: Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі
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