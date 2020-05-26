"Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста?

zmxn 26 травня 2020, 11:03

... Путин I отдал приказ на физическое устранение молодого одесского активиста Сергея Стерненко. Путин II делает все возможное и невозможное, дабы выполнить приказ. Путин I - это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Путин II - это весь пророссйский сегмент: Зеленский, Медведчук, Венедиктова, Рабинович, Портнов, Лукаш, Кива, Труханов, Дубинский, Бужанский, Червоненко, Аваков... Прошу заметить: из всех вышеназванных персон, исключительно Стерненко является этническим украинцем. И к этому факту мы с вами еще вернемся...

... Сомневающихся в том, что заказ на устранение Стерненко поступил непосредственно из Кремля, хочу заверить: "Не сомневайтесь!". Аргументы? Пожалуйста! 9 апреля 2020 года произошло нечто, из ряда вон выходящее. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова "с почестями" принимала у себя Олесю Кузнецову - вдову Ивана Кузнецова. Пророссийские СМИ отчего-то регулярно именуют его экс-десантником. Но при этом "забывают" упомянуть, что Кузнецов был наркоманом, рейдером и ублюдком, решившимся на заказное убийство. Вы же не станете спорить, что особь, принявшая решение за деньги лишить жизни человека - человеком называться не в праве... Вы вообще представляете себе уровень абсурда?! Припомните, был ли в мировой практике еще случай, когда бы Генеральный прокурор страны (!) принимал в стенах Генпрокуратуры (!) вдову негодяя, подозревемого в заказном убийстве (!) и погибшего в результате покушения на жизнь человека (!)? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда - скажете вы!!! Может! Если дело происходит в Киеве, а приказ поступает из Москвы. И если угодно будет Кремлю, то в Гепрокуратуре в следующий раз с почестями примут не только вдову Кузнецова, но и вдову Чикатило, и невесту Гиркина. Наша страна много лет числится в списке правовых и аморальных антирекордов. Теперь к ним прибавился еще один...

... У меня складывается впечатление, что в Украине полностью искоренили преступность. Остались в прошлом коррупционеры, маньяки, насильники, убийцы и педофилы. И в стране отныне один-единственный преступник - Сергей Стерненко. Рупоры Кремля имени Медведчука денно и нощно брызжут слюной, изрыгая одно-единственное имя: "Сергей Стерненко!", "Посадить!", "Преступник!", "Убийца!", "В тюрьму!"... Хочу напомнить, что на жизнь Стерненко покушались трижды, но этот факт почему-то не "возбуждает" "блюстителей закона" Рабиновича, Лукаш или Портнова. Они с пеной у рта, еще до решения суда, позволяют себе называть одесского патриота "преступником" и "убийцей" и требуют посадить не киллеров, а именно его - Стерненко. Требуют с трибуны ВР, в телеинтервью, в личных беседах... Абсолютно очевидно, что такая активная, упорная и слаженная атака на Стерненко следует исключительно по указке Москвы. Но чем секрет? Отчего же апологеты "руськага мира" объединились в команду, с целью затравить и уничтожить мальчишку, годящегося кому-то из них в сыновья, а кому-то во внуки? Почему так "кучно бьют" по юноше, не имеющим за спиной ни больших денег, ни поддержки силовиков, ни зарубежных кураторов? Почему Стерненко, которому нет еще и 25-ти, стал настолько неугоден Кремлю, что оттуда пришел приказ на его физическое устранение? Дело в том, что Путину удалось "зашкварить" постмайдановский патриотичекий авангард, который буквально вчера еще был символом современной Украины, гордостью нации. Люди, одно упоминание которых вызывало бурю радости и надежды в сердцах патриотов Украины, сегодня практичесли забыты. Они - никто. И просто исчезли из медийного пространства. Легендарный комбат Семенченко - "зашкварен". Легендарный комбат Береза - "зашкварен". Легендарный комбат Тетерук - "зашкварен". Легендарная Надя Савченко - "зашкварена". Легендарный журналист Мустафа Найем - ""зашкварен". И т. д. и т. п. Признайтесь, кто из вас помнит сегодня этих людей? Да никто... Путин при помощи Порошенко (разве не Петр Алексеевич, вместо того, чтобы пересажать регионалов, лично завел их в ВР?) умело зачистил медийное поле под "своих", под латентных коллаборантов. И вдруг... на этом поле прорастает фигура некого юноши Сергея Стерненко. Молод, образован, амбициозен, бесстрашен, хладнокровен, неподкупен - патриот до мозга костей. Будучи 22 лет от роду, он на теледебатах, "загоняет" как зайца "политического тяжеловеса" Евгения Червоненко. Регулярно "кошмарит" пропахший грязными портянками "русский мир". Постоянно вызывает у апологетов Путина/Медведчука приступы диареи. Активно ведет ютуб-канал, ежедневно набирая сотни все новых и новых почитателей. На российских артистов, поддержавших аннексию Крыма и прибывших на гастроли в Украину, он наводит ужас и заставляет ходить под себя. Стерненко мощно работает вместо импотентных силовых структур и министерства информационной политики. К 24 годам - он уже состояшийся молодежный лидер. К 24 годам трижды переживший покушение на свою жизнь. К 24 годам сумевший в рукопашной смертельной схватке отстоять свое право на жизнь и уничтожить наемного убийцу. И он при этом - этнический украинец. Только идиот может не понимать, насколько в ближайшем будущем опасен Сергей Стерненко, как для фашистской России, так и для системы украинского олигархата. Только идиот может не понимать, что Сергей Стерненко в ближайшие десять лет может стать лидером нации и выиграть президентские выборы. Впервые в современной истории страну может возглавить молодой политик - этнический украинец без комсомольско-партийного и криминального прошлого, не связанный "узами брака" с украинскими олигархами. И потому Стерненко - это страшный сон президента РФ. Путин - не идиот, он прекрасно осознает ситуацию. А еще он понимает, что жесткий, неуправляемый извне, непреклонный Стерненко, став президентом Украины, в считанные дни сотрет в порошок всю украинскую команду "руськага мира". От Медведчука и до Лукаш. И потому Путин I отдает приказ на устранение Стерненко Путину II...

P.S. В СМИ не утихают дискуссии на тему, как именно погиб Иван Кузнецов? Цепные псы Кремля, ставят в вину Стерненко тот факт, что он зарезал Ивана Кузнецова не в момент, когда киллер напал на активиста, а когда убегал от него... Я поставил себя на место Стерненко. Два покушения на мою жизнь, два сильнейших стресса. Я подхожу к дому о своей женой и на меня уже в третий (!) раз нападают наемные убийцы... Как поступил бы я на месте Сергея Стерненко? А точно также: догнал бы ублюдка и зарезал его. Господи, прости меня, детского писателя, за греховные мысли! Только ведь ты, Господи - далеко, а "русский мир" - рядом...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".