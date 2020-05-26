Італійське нічне життя знову вирує - Washington Post

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Італійці уже менш налякані й не відмовляють собі в активному відпочинку після карантинних обмежень.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Washington Post, італійці почали активно повертатися до звичного життя. Як зазначають журналісти, люди збираються на пляжах, у барах.
«У більшості людей святковий настрій. Про дистанцію уже ніхто не думає», - відзначає видання.
Крім того, деякі італійські телеканали показали сюжети, на яких продемонстровано, що нічне життя в Італії вирує. В результаті деякі політики заявили, що така активність може бути небезпечною.
«Ці вихідні не були спокійними. Я не радий такому ходу подій», - заявив міський голова Мілана Джузеппе Сала.
На даний момент Італія не фіксує хворих на коронавірус. Загальна кількість виявлених випадків – 230158. З них 32877 завершились летально.
11:03: "Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста?
10:20: Україна та Туреччина готуються до відновлення авіаперельотів
09:51: Плюс 339 хворих – В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19
08:42: У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт»
08:08: ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу
07:32: Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі
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