Італійське нічне життя знову вирує - Washington Post

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 10:56

Італійці уже менш налякані й не відмовляють собі в активному відпочинку після карантинних обмежень.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Washington Post, італійці почали активно повертатися до звичного життя. Як зазначають журналісти, люди збираються на пляжах, у барах.

«У більшості людей святковий настрій. Про дистанцію уже ніхто не думає», - відзначає видання.

Крім того, деякі італійські телеканали показали сюжети, на яких продемонстровано, що нічне життя в Італії вирує. В результаті деякі політики заявили, що така активність може бути небезпечною.

«Ці вихідні не були спокійними. Я не радий такому ходу подій», - заявив міський голова Мілана Джузеппе Сала.

На даний момент Італія не фіксує хворих на коронавірус. Загальна кількість виявлених випадків – 230158. З них 32877 завершились летально.