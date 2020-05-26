Україна та Туреччина готуються до відновлення авіаперельотів

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 10:20

Українські та турецькі дипломати почали вести діалог щодо відновлення авіаційного сполучення між країнами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що Україна та Туреччина знаходяться на стадії домовленості про відновлення авіасполучення між двома країнами. У прес-службі МЗС України зазначили, що днем раніше міністр закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з послом Туреччини в Україні Ягмуром Гюльдере.

«За підсумками зустрічі була досягнута домовленість почати процедури, пов'язані з відновленням авіасполучення між Україною і Туреччиною, а також переговорного процесу між компетентними органами двох країн щодо туристичних подорожей», - розповіли у відомстві.

Так, дипломати проведуть засідання Спільної економічної комісії та почнуть планувати обмін візитами на період, коли карантинні обмеження будуть зняті. До слова, станом на 26 травня в Україні зафіксовано 21584 випадків захворювання на коронавірус. З них 644 летальні випадки. Тим часом у Туреччині 157814 випадків захворювання, з яких 4369 летальних випадків.