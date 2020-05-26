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У прес-службі МОЗ повідомили, що кількість нових хворих на коронавірус в Україні дещо менша, ніж у попередні дні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що за останню добу в Україні зафіксували 339 нових випадків COVID-19. За даними МОЗ, тепер загальна кількість виявлених хворих становить 21584 особи. На жаль, з них 644 померли. Ще 7575 пацієнтам вдалось одужати.
Найбільше зафіксованих випадків у Чернівецькій області — 3101, Києві – 2710. Найменше у Луганській область — 44 випадки, Чернігівській області — 134 випадки. Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні.
До слова, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголосив, що збирається провести комплексну медичну реформу. Тому наразі приділяється багато уваги роботі з регіонами та безпосередньому спілкуванню з медиками на місцях.
11:03: "Стерненко уничтожить!"... Для чего всесильному Путину смерть юного активиста?
10:20: Україна та Туреччина готуються до відновлення авіаперельотів
09:51: Плюс 339 хворих – В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19
08:42: У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт»
08:08: ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу
07:32: Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі
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