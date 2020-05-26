Плюс 339 хворих – В МОЗ представили свіжу статистику щодо COVID-19

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 09:51

У прес-службі МОЗ повідомили, що кількість нових хворих на коронавірус в Україні дещо менша, ніж у попередні дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що за останню добу в Україні зафіксували 339 нових випадків COVID-19. За даними МОЗ, тепер загальна кількість виявлених хворих становить 21584 особи. На жаль, з них 644 померли. Ще 7575 пацієнтам вдалось одужати.

Найбільше зафіксованих випадків у Чернівецькій області — 3101, Києві – 2710. Найменше у Луганській область — 44 випадки, Чернігівській області — 134 випадки. Варто зазначити, що дані з тимчасово окупованих територій відсутні.

До слова, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов наголосив, що збирається провести комплексну медичну реформу. Тому наразі приділяється багато уваги роботі з регіонами та безпосередньому спілкуванню з медиками на місцях.