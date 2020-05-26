На Чукотці розбився вертоліт з 4 людьми на борту

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Російські ЗМІ озвучили попередню причину авіакатастрофи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні зранку, 26 травня, біля аеропорту Вугільні Копальні, що в Анадирському району Чукотки, розбився військовий вертоліт Мі-8. На його борту були чотири людини, усі загинули.
На місце трагедії вилетіла комісія головного командування Повітряно-космічних сил РФ.
Відомо, що коли судно впало, виникла пожежа. Тим часом російські ЗМІ повідомили, що ймовірною причиною катастрофи є невірна оцінка обстановки екіпажем при заході на посадку. Вертоліт виконував плановий політ в рамках курсу бойової підготовки.
08:42: У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт»
08:08: ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу
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