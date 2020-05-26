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На Чукотці розбився вертоліт з 4 людьми на борту

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 09:17
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На Чукотці розбився вертоліт з 4 людьми на борту

Російські ЗМІ озвучили попередню причину авіакатастрофи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні зранку, 26 травня, біля аеропорту Вугільні Копальні, що в Анадирському району Чукотки, розбився військовий вертоліт Мі-8. На його борту були чотири людини, усі загинули.

На місце трагедії вилетіла комісія головного командування Повітряно-космічних сил РФ.

Відомо, що коли судно впало, виникла пожежа. Тим часом російські ЗМІ повідомили, що ймовірною причиною катастрофи є невірна оцінка обстановки екіпажем при заході на посадку. Вертоліт виконував плановий політ в рамках курсу бойової підготовки.

  

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