У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт»

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 08:42

Російська компанія вважає, що компанія Петра Порошенка не має право використовувати схожий дизайн обгорток цукерок «Ромашка».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що у ЄС розпочався суд між Roshen олігарха Петра Порошенка та компанією РФ «Рот Фронт». Сторони не можуть владнати спір щодо обкладинки цукерок «Ромашка».

Так, «Рот Фронт» жадає заборонити українській компанії використовувати зображення. Все для того, щоб споживачі не плутались при виборі цукерок, адже вони схожі.

«У рішенні від 13 травня 2020 року суд постановив стягнути судові витрати компанії Рот-Фронт з Бюро інтелектуальної власності ЄС, корпорація Roshen свої судові витрати оплачує самостійно», - відзначили ЗМІ.

До слова, суперечка розпочалась ще у 2017 році.