У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт» 08:42
ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу 08:08
Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі 07:32
В Україні провели чергову трансплантацію механічного серця 13:44
Аксьонов відзвітував про ситуацію з коронавірусом у Криму 13:10
Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей 11:38
В МОЗ розповіли, коли українцям дозволять ходити на концерти 10:55
Красуня без моста – У Дніпрі влаштували фотосесію на місці надзвичайної ситуації 10:23
У ВООЗ прислухались до науковців, які попередили, що препарат гідроксихлорохін може підвищити ризик смерті людей з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) наразі вивчають, наскільки безпечний препарат гідроксихлорохін, який використовують для боротьби з коронавірусом.
Раніше вчені почали стверджувати, що препарат може підвищити ризик смерті серед людей з COVID-19. Про це повідомлялося у виданні The Lancet. В результаті ВООЗ призупинила клінічні випробування гідроксихлорохіну.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що гідроксихлорохін вважається в цілому безпечним для лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.
Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що приймає щодня таблетку гідроксихлорохіну з метою профілактики захворювання на коронавірус.
08:42: У ЄС вирішуватимуть справу схожості цукерок Roshen з цукерками «Рот Фронт»
08:08: ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу
07:32: Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі
14:37: Синоптик попередила про скорий прихід тепла в Україну
13:44: В Україні провели чергову трансплантацію механічного серця
13:10: Аксьонов відзвітував про ситуацію з коронавірусом у Криму
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.