ВООЗ призупинила клінічні випробування препарату від коронавірусу

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 08:08

У ВООЗ прислухались до науковців, які попередили, що препарат гідроксихлорохін може підвищити ризик смерті людей з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 травня, стало відомо, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) наразі вивчають, наскільки безпечний препарат гідроксихлорохін, який використовують для боротьби з коронавірусом.

Раніше вчені почали стверджувати, що препарат може підвищити ризик смерті серед людей з COVID-19. Про це повідомлялося у виданні The Lancet. В результаті ВООЗ призупинила клінічні випробування гідроксихлорохіну.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що гідроксихлорохін вважається в цілому безпечним для лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що приймає щодня таблетку гідроксихлорохіну з метою профілактики захворювання на коронавірус.