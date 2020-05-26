Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі

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Стрічка «Якщо було завтра» 22-річної українки була високо оцінена на фестивалі «ТОП-Шортс».
Новину передає «Преса України».
За даними видання Голос Америки, український короткометражний фільм переміг у номінації найкращий режисерський дебют на фестивалі «ТОП-Шортс» у Лос-Анджелесі. Мова йде про стрічку «Якщо було завтра» 22-річної режисерки Анастасії Євченко. Вона є студенткою школи мистецтв Нью-Йоркського університету.
Сюжет фільму про війну. Головний герой, військовий, відкриває різні двері, за якими стоять різні можливості розвитку його життя.
Відомо, що на зйомки короткого метру пішло всього три дні. Знімали його біля Києва, а героями стрічки були виключно українці. Головні ролі дістались акторам Вікторії Левченко й Олексію Олексюку.
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