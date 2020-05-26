Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі
  • Аксьонов відзвітував про ситуацію з коронавірусом у Криму
  • Вакцина від коронавірусу готова та вона безпечна – The Lancet

Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі

Аня Мартинюк 26 травня 2020, 07:32
Версія для друку
Український фільм переміг на фестивалі у Лос-Анджелесі

Стрічка «Якщо було завтра» 22-річної українки була високо оцінена на фестивалі «ТОП-Шортс».

Новину передає «Преса України».

За даними видання Голос Америки, український короткометражний фільм переміг у номінації найкращий режисерський дебют на фестивалі «ТОП-Шортс» у Лос-Анджелесі.  Мова йде про стрічку «Якщо було завтра» 22-річної режисерки Анастасії Євченко. Вона є студенткою школи мистецтв Нью-Йоркського університету.

Сюжет фільму про війну. Головний герой, військовий, відкриває різні двері, за якими стоять різні можливості розвитку його життя.

Відомо, що на зйомки короткого метру пішло всього три дні. Знімали його біля Києва, а героями стрічки були виключно українці. Головні ролі дістались акторам Вікторії Левченко й Олексію Олексюку.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції