Синоптик попередила про скорий прихід тепла в Україну

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 14:37

Наталія Діденко попередила, що прохолода втримається ще один день.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що холодна погода утримається в Україні ще 26 травня.

«Циклонічність над Чорним морем та Туреччиною захопить завтра, 26-го травня, дощами знову більшість областей України. Вітер буде з північного сходу, сходу, невеликий або помірний», - уточнила вона.

Стовпчики термометрів найближчої ночі покажуть +6+12 градусів, а вдень +13+17 градусів, на Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. У Києві вночі +10 градусів, вдень +14 градусів.

За прогнозом Діденко, з середи в Україні буде потепління, однак воно дещо коливатиметься. Очікується, що з 1-2 червня температура повітря сягне до +20 градусів.