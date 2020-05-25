Синоптик попередила про скорий прихід тепла в Україну

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Наталія Діденко попередила, що прохолода втримається ще один день.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що холодна погода утримається в Україні ще 26 травня.
«Циклонічність над Чорним морем та Туреччиною захопить завтра, 26-го травня, дощами знову більшість областей України. Вітер буде з північного сходу, сходу, невеликий або помірний», - уточнила вона.
Стовпчики термометрів найближчої ночі покажуть +6+12 градусів, а вдень +13+17 градусів, на Закарпатті та місцями у південній частині +17+20 градусів. У Києві вночі +10 градусів, вдень +14 градусів.
За прогнозом Діденко, з середи в Україні буде потепління, однак воно дещо коливатиметься. Очікується, що з 1-2 червня температура повітря сягне до +20 градусів.
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13:44: В Україні провели чергову трансплантацію механічного серця
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11:38: Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей
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