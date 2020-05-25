«Лікар» Google дуже часто помиляється – дослідження

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В Австралії дослідниця вирішила перевірити, на скільки точно Google надає користувачам інформацію щодо хвороб.
Новину передає «Преса України».
Студентка-магістр Мішелла Хілл з університету Едіт Коуан (ECU) в Австралії зробила цікаве дослідження. Як відомо, багато людей люблять пошукати свої симптоми у мережі Інтернет. Так, вона вирішила перевірити, як часто пошуковик Google помиляється, даючи відповіді хатнім пацієнтам.
Результат виявився очевидним, «лікар» Google частіше помиляється, ніж не помиляється. Проаналізувавши точність веб-сайтів та додатків, які видають користувачам Інтернету відповіді на їх запити, Мішелла Хілл зауважила, що у більшості випадках вони є ненадійними, а в гірших ще й небезпечними.
Так, для дослідження було обрано 36 популярних та безкоштовних додатків для iPhone та смартфонів Android. Дослідниця зрівняла результат в Інтернеті з реальним заключенням лікаря. Всього було перевірено 48 описів медичного стану.
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