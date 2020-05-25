«Лікар» Google дуже часто помиляється – дослідження

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 14:12

В Австралії дослідниця вирішила перевірити, на скільки точно Google надає користувачам інформацію щодо хвороб.

Новину передає «Преса України».

Студентка-магістр Мішелла Хілл з університету Едіт Коуан (ECU) в Австралії зробила цікаве дослідження. Як відомо, багато людей люблять пошукати свої симптоми у мережі Інтернет. Так, вона вирішила перевірити, як часто пошуковик Google помиляється, даючи відповіді хатнім пацієнтам.

Результат виявився очевидним, «лікар» Google частіше помиляється, ніж не помиляється. Проаналізувавши точність веб-сайтів та додатків, які видають користувачам Інтернету відповіді на їх запити, Мішелла Хілл зауважила, що у більшості випадках вони є ненадійними, а в гірших ще й небезпечними.

Так, для дослідження було обрано 36 популярних та безкоштовних додатків для iPhone та смартфонів Android. Дослідниця зрівняла результат в Інтернеті з реальним заключенням лікаря. Всього було перевірено 48 описів медичного стану.