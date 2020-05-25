В Україні провели чергову трансплантацію механічного серця

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 13:44

У Мережі також з’явилось відео проведення надскладної операції на серці.

Новину передає «Преса України».

Український лікар-кардіохірург, заслужений лікар України Борис Тодуров повідомив про чергову трансплантації серця в Україні. У четвер, 21 травня, в Інституті Серця молодому чоловіку імплантували механічне серце.

«Карантин вніс свої корективи в нашу роботу. Зовсім молодий пацієнт з «листа очікування» був у вкрай важкому стані і не міг дочекатися трансплантації. Зараз у нього з'явився шанс. Дякую всім співробітникам інституту за відмінну роботу», - зазначено на його офіційній сторінці у соцмережі.

Більше даних щодо операції немає. Тим часом інтернет-спільнота висловлює слова подяки лікарям за пророблену роботу.