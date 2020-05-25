Аксьонов відзвітував про ситуацію з коронавірусом у Криму

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 13:10

Захисник інтересів Путіна у Криму заявив, що кількість виявлених хворих у Криму збільшилась на 6 осіб.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив у соцмережі про ситуацію на анексованому півострові. За його словами, за останню добу у Криму виявили ще 6 людей з коронавірусом.

«Таким чином, на поточний період в республіці зареєстровано 346 випадків нової коронавірусної інфекції. 25 з них завезені з-за кордону, 44 - із суб'єктів РФ, 30 випадків виявлено по контакту з прибулими з інших російських регіонів, 240 - по контакту з особами з лабораторно підтвердженими результатами, 4 - при лабораторному скринінгу здорових осіб, 3 - при зверненні за медичною допомогою», - зазначив він.

За словами Аксьонова, за весь період одужати вдалось 153 людям. Уже традиційно свій пост у соцмережі він оформив у стилі роспропаганди, додавши хештеги «Росія», «Крим», «коронавірус».