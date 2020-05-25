У Києві чоловік ґвалтував малолітнього похресника

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28-річний волинянин ґвалтував свого 13-річного похресника.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, у прес-службі прокуратури Києва повідомили про викриття та затримання 28-річного педофіла. Чоловік знімав відео непристойного характеру та продавав його в мережі Інтернет.
«За процесуального керівництва групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4, у тому числі ювенальних, слідчими Дніпровського УП ГУ НП України у м. Києві при оперативному супроводженні Департаменту протидії кіберзлочинів Нацполіції повідомлено про підозру 28-річному мешканцю Волинської області у вчиненні систематичного сексуального насильства над малолітнім хлопчиком та створенню порнографічної продукції за його участі з метою отримання грошових коштів», - йдеться у повідомленні.
Жертвою педофіла став його 13-річний похресник. Тепер педофіл може сісти за грати на термін від 10 до 12 років.
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