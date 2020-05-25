Шмигаль анонсував появу в Україні нових міністерств

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За його прогнозом, розділені міністерства працюватимуть ефективніше.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав інтерв’ю виданню «Інтерфакс». Голова уряду повідомив, що в Україні з’являться нові міністерства. Зокрема, міністерство екології та міністерство аграрної політики.
«Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету Міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижні рослини та вилов мотиля. Відтоді я став прибічником того, що екологією має опікуватися професійний еколог, якому це близько і який цим живе», - розповів Шмигаль.
Шмигаль уточнив, що поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології – в порядку денному. Він очікує, що нововведення дасть ефект, який очікує влада.
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