Шмигаль анонсував появу в Україні нових міністерств

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 12:15

За його прогнозом, розділені міністерства працюватимуть ефективніше.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав інтерв’ю виданню «Інтерфакс». Голова уряду повідомив, що в Україні з’являться нові міністерства. Зокрема, міністерство екології та міністерство аграрної політики.

«Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету Міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім вугільна галузь, а потім про червонокнижні рослини та вилов мотиля. Відтоді я став прибічником того, що екологією має опікуватися професійний еколог, якому це близько і який цим живе», - розповів Шмигаль.

Шмигаль уточнив, що поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології – в порядку денному. Він очікує, що нововведення дасть ефект, який очікує влада.