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Подивитися на неймовірну красу прибувають поодинокі туристи.
Новину передає «Преса України».
На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей, що в національному парку «Білобережжя Святослава» на Кінбурській косі.
Воно займає площу 60 гектарів. Так, це поле з дики орхідеями є найбільшим у Європі. Тут можна знайти 5 червонокнижних видів орхідей.
За словами експертів, цього річ квітів не багато, оскільки посуха та недостатність вологи – це те, що не люблять квіти.
«Дивно, що через таку посуху вони взагалі ще тут є. Як правило, їм потрібно багато вологи. І, враховуючи, що всю зиму не було дощів і опадів, то, фактично, вологи мало. Але, на нашу радість, все ж таки вони розцвіли», - прокоментував подію виконувач обов’язків директора національного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський.
Наразі подивитися на квіти прибувають поодинокі туристи.
11:38: Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей
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