Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 11:38

Подивитися на неймовірну красу прибувають поодинокі туристи.

Новину передає «Преса України».

На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей, що в національному парку «Білобережжя Святослава» на Кінбурській косі.

Воно займає площу 60 гектарів. Так, це поле з дики орхідеями є найбільшим у Європі. Тут можна знайти 5 червонокнижних видів орхідей.

За словами експертів, цього річ квітів не багато, оскільки посуха та недостатність вологи – це те, що не люблять квіти.

«Дивно, що через таку посуху вони взагалі ще тут є. Як правило, їм потрібно багато вологи. І, враховуючи, що всю зиму не було дощів і опадів, то, фактично, вологи мало. Але, на нашу радість, все ж таки вони розцвіли», - прокоментував подію виконувач обов’язків директора національного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський.

Наразі подивитися на квіти прибувають поодинокі туристи.