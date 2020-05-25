Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Вакцина від коронавірусу готова та вона безпечна – The Lancet
  • На Житомирщині мисливець розстріляв 7 рибалок
  • З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі

Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 11:38
Версія для друку
Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей

Подивитися на неймовірну красу прибувають поодинокі туристи.  

Новину передає «Преса України».

На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей, що в національному парку «Білобережжя Святослава» на Кінбурській косі.

Воно займає площу 60 гектарів. Так, це поле з дики орхідеями є найбільшим у Європі. Тут можна знайти 5 червонокнижних видів орхідей.

За словами експертів, цього річ квітів не багато, оскільки посуха та недостатність вологи – це те, що не люблять квіти. 

«Дивно, що через таку посуху вони взагалі ще тут є. Як правило, їм потрібно багато вологи. І, враховуючи, що всю зиму не було дощів і опадів, то, фактично, вологи мало. Але, на нашу радість, все ж таки вони розцвіли», - прокоментував подію виконувач обов’язків директора національного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський.

Наразі подивитися на квіти прибувають поодинокі туристи.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції