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Максим Степанов заявив, що червень в Україні буде безконцертним.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, голова МОЗ Максим Степанов відповів на запитання, коли в країні дозволять проводити концерти. Виступаючи на брифінгу він зазначив, що до 22 червня подібних заходів не буде точно.
«Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і постанови щодо карантину на території країни, проведення масових заходів не передбачається», - зазначив він.
Так, він наголосив, що про те, чи взагалі концерти будуть можливі, можна буде говорити після 22 червня. Нагадаємо, наразі в Україні також не працюють театри та кінотеатри.
11:38: Найбільше в Європі – На Миколаївщині розквітло поле диких орхідей
10:55: В МОЗ розповіли, коли українцям дозволять ходити на концерти
10:23: Красуня без моста – У Дніпрі влаштували фотосесію на місці надзвичайної ситуації
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