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В МОЗ розповіли, коли українцям дозволять ходити на концерти

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 10:55
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В МОЗ розповіли, коли українцям дозволять ходити на концерти

Максим Степанов заявив, що червень в Україні буде безконцертним.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, голова МОЗ Максим Степанов відповів на запитання, коли в країні дозволять проводити концерти. Виступаючи на брифінгу він зазначив, що до 22 червня подібних заходів не буде точно.

«Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і постанови щодо карантину на території країни, проведення масових заходів не передбачається», - зазначив він.

Так, він наголосив, що про те, чи взагалі концерти будуть можливі, можна буде говорити після 22 червня. Нагадаємо, наразі в Україні також не працюють театри та кінотеатри.

 

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