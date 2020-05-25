В МОЗ розповіли, коли українцям дозволять ходити на концерти

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 10:55

Максим Степанов заявив, що червень в Україні буде безконцертним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, голова МОЗ Максим Степанов відповів на запитання, коли в країні дозволять проводити концерти. Виступаючи на брифінгу він зазначив, що до 22 червня подібних заходів не буде точно.

«Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і постанови щодо карантину на території країни, проведення масових заходів не передбачається», - зазначив він.

Так, він наголосив, що про те, чи взагалі концерти будуть можливі, можна буде говорити після 22 червня. Нагадаємо, наразі в Україні також не працюють театри та кінотеатри.