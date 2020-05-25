Красуня без моста – У Дніпрі влаштували фотосесію на місці надзвичайної ситуації

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 10:23

Модель вирішила позувати на тлі мосту у Дніпрі, який обвалився під час руху вантажівки.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Інформатор, модель Ася Міковіч влаштувала фотосесію на місці обвалу моста у селі Олексіївка Нікопольського району, що у Дніпрі.

Дівчина вирішила додати пікантності до місця події, позувавши без бюстгальтера.

«Найближчим часом поряд зі зруйнованим мостом в Олексіївці буде влаштований тимчасовий міст - понтонна переправа. Вранці колона 808-го понтонно-мостового полку вирушила з міста Білгород-Дністровськ до Дніпропетровської області для пристрою понтонної переправи поруч зі зруйнованим мостом на дорозі Н-23 в Олексіївці. Відновлення руху планується вже у вівторок, 26 травня. Респект від мене за оперативність Олександру Кубракову і Укравтодору», - прокоментувала дівчина.

Як відомо, міст упав 20 травня, коли ним рухалась вантажівка. На щастя, обійшось без жертв.