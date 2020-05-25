Красуня без моста – У Дніпрі влаштували фотосесію на місці надзвичайної ситуації 10:23
Не в банкоматах – Українці зніматимуть готівку з карток у нових місцях 13:13
Криклій розповів про зміни вартості проїзду у громадському транспорті 12:44
Боєць ММА запропонувала дати Яніні Соколовій спортивний пендель 12:09
Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни 11:14
Мала сидіти довічно – У Малайзії виправдали молоду українку 10:07
Авіакатастрофа у Пакистані – Двом людям вдалось вижити 08:18
Після розголосу Лещенко дозволив публікувати інтерв’ю без власних правок 07:46
Вакцина від коронавірусу готова та вона безпечна – The Lancet 07:10
Модель вирішила позувати на тлі мосту у Дніпрі, який обвалився під час руху вантажівки.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Інформатор, модель Ася Міковіч влаштувала фотосесію на місці обвалу моста у селі Олексіївка Нікопольського району, що у Дніпрі.
Дівчина вирішила додати пікантності до місця події, позувавши без бюстгальтера.
«Найближчим часом поряд зі зруйнованим мостом в Олексіївці буде влаштований тимчасовий міст - понтонна переправа. Вранці колона 808-го понтонно-мостового полку вирушила з міста Білгород-Дністровськ до Дніпропетровської області для пристрою понтонної переправи поруч зі зруйнованим мостом на дорозі Н-23 в Олексіївці. Відновлення руху планується вже у вівторок, 26 травня. Респект від мене за оперативність Олександру Кубракову і Укравтодору», - прокоментувала дівчина.
Як відомо, міст упав 20 травня, коли ним рухалась вантажівка. На щастя, обійшось без жертв.
10:23: Красуня без моста – У Дніпрі влаштували фотосесію на місці надзвичайної ситуації
09:54: В Орегоні на світ з’явилось кошеня з двома мордочками
09:16: Плюс 406 – В Україні побільшало хворих на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.