В Орегоні на світ з’явилось кошеня з двома мордочками

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Американські фермери уже дали дві клички незвичному домашньому улюбленцю.
Новину передає «Преса України».
Американські фермери з Орегону показали незвичне кошеня, яке народила їх кішка. Так, дитинча має дві мордочки. Про це повідомляє видання CNN.
Всього кішка привела 6 кошенят.
«Моя дружина вийшла, щоб подивитися на них і знайшла п'ять нормальних і одне кошеня з двома мордочками», - прокоментував подію фермер Бі Джей Кінг.
Варто зазначити, що подібним випадкам дали назву. Так, кошенят з двома обличчями називають «Янусами». Як відомо, у римського бога Януса було два обличчя, одне дивилося в минуле, а інше - в майбутнє. Зазвичай такі кошенята живуть всього один день.
Наразі орегонському котику дали клички Biscuits та Gravy, що в перекладі з англійської означає «Бісквіт» та «Соус». Як зазначається, мозок у котика один, однак для споживання їжі та нявкання він використовує два рота.
10:23: Красуня без моста – У Дніпрі влаштували фотосесію на місці надзвичайної ситуації
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