Плюс 406 – В Україні побільшало хворих на коронавірус

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На жаль, кількість нових виявлених хворих на COVID-19 стабільно росте. За добу померло 12 пацієнтів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, кількість хворих на коронавірус в Україні становить 21 245 осіб. Днем раніше, 24 травня, хворих було 20 896 осіб. Так, за добу кількість виявлених хворих збільшилась на 406 осіб. Одужали 179 пацієнтів, померло 12 пацієнтів.
За даними МОЗ, з початку пандемії коронавірус забрав життя 617 українців.
До слова, сьогодні і Києві та Харкові запрацювало метро. Тим часом у Дніпрі питання про надання доступу до такого виду громадського транспорту ще вирішується.
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