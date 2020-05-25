У Києві та Харкові запрацювало метро

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На черзі до відкриття місто Дніпро.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 травня, у Києві та Харкові повноцінно запрацювало метро. Тобто без обмежень та пропусків. Однак, від пасажирів вимагається лише носити захисну маску.
Разом з тим зупиняється торгівля жетонами. Натомість відвідувачі метро здійснюватимуть безконтактну оплату, банківською картою чи придбавши паперовий разовий квиток у терміналах продажу.
Нагадаємо, що у Києві продовжують фіксувати велику кількість хворих на коронавірус. Однак, мер столиці Віталій Кличко наполіг на тому, що людям треба дати можливість користуватися громадським транспортом.
Тим часом у Дніпрі сьогодні пройде засідання чиновників, які вирішать, відкривати метро чи ні.
13:13: Не в банкоматах – Українці зніматимуть готівку з карток у нових місцях
12:44: Криклій розповів про зміни вартості проїзду у громадському транспорті
12:09: Боєць ММА запропонувала дати Яніні Соколовій спортивний пендель
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