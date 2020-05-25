У Києві та Харкові запрацювало метро

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 08:39

На черзі до відкриття місто Дніпро.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 травня, у Києві та Харкові повноцінно запрацювало метро. Тобто без обмежень та пропусків. Однак, від пасажирів вимагається лише носити захисну маску.

Разом з тим зупиняється торгівля жетонами. Натомість відвідувачі метро здійснюватимуть безконтактну оплату, банківською картою чи придбавши паперовий разовий квиток у терміналах продажу.

Нагадаємо, що у Києві продовжують фіксувати велику кількість хворих на коронавірус. Однак, мер столиці Віталій Кличко наполіг на тому, що людям треба дати можливість користуватися громадським транспортом.

Тим часом у Дніпрі сьогодні пройде засідання чиновників, які вирішать, відкривати метро чи ні.