Одеський стадіон «Чорноморець» придбали американці

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 08:05

Стадіон їм вдалось придбати за вигідною ціною.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Думська, одеський стадіон «Чорноморець» дістався невеликій приватній компанії зі США. Журналісти наголосили, що компанія з російським менеджментом. Заснована вона була чотири роки тому.

Мова йде про AllRise Capital Inc., яке базується в місті Ірвайн, штат Каліфорнія. Займається компанія, в штабі якої 10 людей, інвестиційною діяльністю. Відомо, що гендиректором є Руслан Зінуров, виконавчим директором – Михайло Трубчік. Також у реєстраційних документах згадано Володимира Євсєєва.

«Крім футбольної арени, готеля, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості покупець отримає вимоги «Імексбанку», що залишилися від збанкрутілого колишнього власника стадіону, по 40 кредитних договорах, в яких арена виступала заставним майном», - відзначило видання.

До слова, аукціон з продажу українського стадіону відбувся 22 травня по голландській моделі аукціону. Так, він був проданий з 17-ї спроби за 193 млн гривень. Варто зазначити, що на торгах, які відбулись 13 травня, за нього пропонували на 89 млн більше. Початкова ціна стадіону становила 946 млн 895 тисяч гривень.