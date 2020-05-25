Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Вакцина від коронавірусу готова та вона безпечна – The Lancet
  • На Житомирщині мисливець розстріляв 7 рибалок
  • З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі

Одеський стадіон «Чорноморець» придбали американці

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 08:05
Версія для друку
Одеський стадіон «Чорноморець» придбали американці

Стадіон їм вдалось придбати за вигідною ціною. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання Думська, одеський стадіон «Чорноморець» дістався невеликій приватній компанії зі США. Журналісти наголосили, що компанія з російським менеджментом. Заснована вона була чотири роки тому.

Мова йде про AllRise Capital Inc., яке базується в місті Ірвайн, штат Каліфорнія. Займається компанія, в штабі якої 10 людей, інвестиційною діяльністю. Відомо, що гендиректором є Руслан Зінуров, виконавчим директором – Михайло Трубчік. Також у реєстраційних документах згадано Володимира Євсєєва.

«Крім футбольної арени, готеля, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості покупець отримає вимоги «Імексбанку», що залишилися від збанкрутілого колишнього власника стадіону, по 40 кредитних договорах, в яких арена виступала заставним майном», - відзначило видання.

 До слова, аукціон з продажу українського стадіону відбувся 22 травня по голландській моделі аукціону. Так, він був проданий з 17-ї спроби за 193 млн гривень. Варто зазначити, що на торгах, які відбулись 13 травня, за нього пропонували на 89 млн більше. Початкова ціна стадіону становила 946 млн 895 тисяч гривень.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції