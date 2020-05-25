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Чорногорія першою в ЄС впоралась з COVID-19

Аня Мартинюк 25 травня 2020, 07:25
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Чорногорія першою в ЄС впоралась з COVID-19

Чорногорія майже місяць не фіксувала нових випадків COVID-19.

Новину передає «Преса України».

Інститут громадського здоровʼя в Подґориці повідомив, що в Чорногорії впродовж 20 днів поспіль не фіксували нових випадків захворювання на COVID-19.

За весь період, а саме з 17 березня, в країні захворіли 324 людини. З них 9 людей померли та 315 одужали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Чорногорія відкриє туристичний сезон з 1 липня.

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