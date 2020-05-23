В Італії прокинувся знаменитий вулкан Етна

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 14:05

Протягом трьох годин він викидав попіл.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що на Сицилії прокинувся вулкан Етна. За даними місцевих ЗМІ, він викинув попіл на 4,5 км.

Агенство ANSA відзначило, що викид відбувався протягом трьох годин. В результаті інциденту присвоїли помаранчевий код небезпеки. Варто зазначити, що навіть найдрібніші частинки попелу можуть привести до спалаху двигуна літака.

Відомо, що епіцентр руху вулканічних мас зафіксовано в районі Нового кратера на глибині 2,8 км над рівнем моря.