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На Київщині неповнолітній застрелив чоловіка

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 13:42
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На Київщині неповнолітній застрелив чоловіка

16-річний хлопець вихопив зброю 45-річного чоловіка, після чого застрелив його.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що у Вишгороді Київської області вночі трапилось вбивство. За даними поліції, підліток холоднокровно застрелив 45-річного чоловіка.

Встановлено, що спочатку між двома чоловіками та компанією молодиків виникла сутичка. Під час неї молодий чоловік вихопив із сумки дорослого зброю, після чого вистрелив у нього.

Після цього компанія молодих людей, вік яких 15-17 років та один 19-річний, втекла. За даними поліції, до вбивства причетний 16-річний хлопець, який мешкає на Сумщині.

Наразі триває слідство.

  

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