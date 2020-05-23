На Київщині неповнолітній застрелив чоловіка

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 13:42

16-річний хлопець вихопив зброю 45-річного чоловіка, після чого застрелив його.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, стало відомо, що у Вишгороді Київської області вночі трапилось вбивство. За даними поліції, підліток холоднокровно застрелив 45-річного чоловіка.

Встановлено, що спочатку між двома чоловіками та компанією молодиків виникла сутичка. Під час неї молодий чоловік вихопив із сумки дорослого зброю, після чого вистрелив у нього.

Після цього компанія молодих людей, вік яких 15-17 років та один 19-річний, втекла. За даними поліції, до вбивства причетний 16-річний хлопець, який мешкає на Сумщині.

Наразі триває слідство.