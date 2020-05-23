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Уже цієї осені українці матимуть змогу отримати готівку з банківських рахунків на касі у супермаркеті.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі НБУ повідомили, що з 1 вересня гроші можна буде знімати з банківських карток прямо на касах супермаркетів та в інших магазинах. Однак, є важливий момент, у таких закладах мають бути реєстратори розрахункових операцій (РРО).
У НБУ пояснили, з чим пов’язане нововведення. Таким чином регулятор очікує на виведення коштів з тіньової економіки.
13:13: Не в банкоматах – Українці зніматимуть готівку з карток у нових місцях
12:44: Криклій розповів про зміни вартості проїзду у громадському транспорті
12:09: Боєць ММА запропонувала дати Яніні Соколовій спортивний пендель
11:14: Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни
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