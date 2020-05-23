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За словами міністра, під час карантину українців не будуть шокувати вищими цінами за проїзд.
Новину передає «Преса України».
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що вартість проїзду у громадському транспорті на період карантину точно не підніметься. Він уточнив, що мова йде про метро, маршрутки, поїзди та навіть авіа перельоти.
За його словами, у такий час підняття цін є недоречним. Однак, що буде після карантину, він не відповів.
Тим часом Криклій нагадав, що у громадському транспорті обов’язково треба носити маску.
12:44: Криклій розповів про зміни вартості проїзду у громадському транспорті
12:09: Боєць ММА запропонувала дати Яніні Соколовій спортивний пендель
11:14: Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни
10:07: Мала сидіти довічно – У Малайзії виправдали молоду українку
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