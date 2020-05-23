Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Вакцина від коронавірусу готова та вона безпечна – The Lancet
  • На Житомирщині мисливець розстріляв 7 рибалок
  • З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі

Криклій розповів про зміни вартості проїзду у громадському транспорті

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 12:44
Версія для друку
Криклій розповів про зміни вартості проїзду у громадському транспорті

За словами міністра, під час карантину українців не будуть шокувати вищими цінами за проїзд.

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що вартість проїзду у громадському транспорті на період карантину точно не підніметься. Він уточнив, що мова йде про метро, маршрутки, поїзди та навіть авіа перельоти.

За його словами, у такий час підняття цін є недоречним. Однак, що буде після карантину, він не відповів.

Тим часом Криклій нагадав, що у громадському транспорті обов’язково треба носити маску.

 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції