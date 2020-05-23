Боєць ММА запропонувала дати Яніні Соколовій спортивний пендель

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 12:09

Олена Колесник розкритикувала Яніну Соколову за її діяльність та жахливу поведінку. В результаті спортсменка запропонувала блогерці свої послуги.



Новину передає «Преса України».



Боєць ММА Олена Колесник звернулася до одіозної блогерки Яніни Соколової. Так, Колесник відреагувала на інцидент, коли прихильниця Петра Порошенка розкритикувала боксера Олександра Усика за зйомки в російському фільмі.



«У ситуації з Яніною Соколовою і Олександром Усиком моя думка - хайпануть на імені всесвітньо відомого легендарного українця, спортсмена, який прославляє нашу країну, з нашим прапором. Для чого? Заради хайпа, для підняття рейтингу своєї брехливої, нікому не потрібною програми», - зазначила спортсменка.



Також Колесник пригадала Соколовій її запитання Усику про Крим.



«Я не розумію чому ви, Яніна, задаєте питання «чий Крим?» спортсмену Усику та Марув. Чому ви не запитаєте це у зрадника Батьківщини, у пана П. Чому ви питаєте це у звичайних громадян, а не у політиків, військових. На чому ви хайпуете, сволоти? Чому ви не розповідаєте, що насправді відбувається вдома. Мої друзі і родичі в шоці від ситуації в країні, від неможливості працювати, платити комунальні послуги, купувати їжу», - додала вона.



В результаті Олена Колесник запропонувала блогерці задати питання їй, а не Усику.



«Куди ви лізете, Яніна? Ви ж жінка, але ведете себе жахливо. Хочу сказати наступне. Якщо ви дійсно хочете отримати спортивний пендель, запотиличник або просто побитися, я пропоную Вам свої послуги. Як жінка жінці», - додала вона.







Інтернет-спільнота оцінила звернення Олени Колесник. Дехто навіть пожартував, задавши питання «Чий мозок у Яніни?».