Донька Добкіна заспівала про кохання без грошей

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 11:40

Старання 26-річної Добкіної оцінив її батько, Даша Астаф’єва та інші.

Новину передає «Преса України».

Дочка екснардепа Михайла Добкіна, 26-річна Алла Добкіна, записала пісню. Про це повідомив сам політик у соцмережі. Так, в Stories колишній депутат представив відео, на якому дочка співає пісню в студії.

«Я такая импозантная, но ноги мои ватные

От одного твоего взгляда плавится сердце мое.

Не, не виноватая, любовь невероятная,

А я такая странная, потому что от тебя…

Мур-мур мурашки и снова тук-тук сердечко

Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко», - співає дівчина.

Тим часом у своїх Stories Алла Добкіна вказала, хто із знаменитостей привітав її з творчими починаннями. Зокрема, це Санта Дімопулас, Даша Астаф'єва, Кирило Скачков, Ліля Багірова та інші.