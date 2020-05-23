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Донька Добкіна заспівала про кохання без грошей

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 11:40
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Донька Добкіна заспівала про кохання без грошей

Старання 26-річної Добкіної оцінив її батько, Даша Астаф’єва та інші.

Новину передає «Преса України».

Дочка екснардепа Михайла Добкіна, 26-річна Алла Добкіна, записала пісню. Про це повідомив сам політик у соцмережі. Так, в Stories колишній депутат представив відео, на якому дочка співає пісню в студії.

«Я такая импозантная, но ноги мои ватные

От одного твоего взгляда плавится сердце мое.

Не, не виноватая, любовь невероятная,

А я такая странная, потому что от тебя…

Мур-мур мурашки и снова тук-тук сердечко

Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко», - співає дівчина.

 
 
 
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Допис, поширений користувачем @ admood.7

Тим часом у своїх Stories Алла Добкіна вказала, хто із знаменитостей привітав її з творчими починаннями. Зокрема, це Санта Дімопулас, Даша Астаф'єва, Кирило Скачков, Ліля Багірова та інші. 

 

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