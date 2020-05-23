Донька Добкіна заспівала про кохання без грошей

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Старання 26-річної Добкіної оцінив її батько, Даша Астаф’єва та інші.
Новину передає «Преса України».
Дочка екснардепа Михайла Добкіна, 26-річна Алла Добкіна, записала пісню. Про це повідомив сам політик у соцмережі. Так, в Stories колишній депутат представив відео, на якому дочка співає пісню в студії.
«Я такая импозантная, но ноги мои ватные
От одного твоего взгляда плавится сердце мое.
Не, не виноватая, любовь невероятная,
А я такая странная, потому что от тебя…
Мур-мур мурашки и снова тук-тук сердечко
Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко», - співає дівчина.
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Тим часом у своїх Stories Алла Добкіна вказала, хто із знаменитостей привітав її з творчими починаннями. Зокрема, це Санта Дімопулас, Даша Астаф'єва, Кирило Скачков, Ліля Багірова та інші.
12:44: Криклій розповів про зміни вартості проїзду у громадському транспорті
12:09: Боєць ММА запропонувала дати Яніні Соколовій спортивний пендель
11:14: Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни
10:07: Мала сидіти довічно – У Малайзії виправдали молоду українку
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