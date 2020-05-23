Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 11:14

Максим Степанов роз’яснив, які саме зміни чекають на дітей, які підуть у дитячі садки на тлі карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що діти ходитимуть у дитячі садки без захисних масок. Він також нагадав, що дитсадки відкриваються у тих регіонах, де сприятлива епідемситуація.

Крім того, у дитячих садках дітям мірятимуть температуру. Якщо температура тіла буде вище 37,2, то в дитсадок дитину не допустять.

На дітей також чекають зміни – їм заборонять використовувати м'які іграшки, килими з довгим ворсом. Тверде мило також заборонять використовувати, натомість його мають замінити на рідке. Також багаторазові рушники замінять на одноразові.