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Максим Степанов роз’яснив, які саме зміни чекають на дітей, які підуть у дитячі садки на тлі карантину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 травня, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що діти ходитимуть у дитячі садки без захисних масок. Він також нагадав, що дитсадки відкриваються у тих регіонах, де сприятлива епідемситуація.
Крім того, у дитячих садках дітям мірятимуть температуру. Якщо температура тіла буде вище 37,2, то в дитсадок дитину не допустять.
На дітей також чекають зміни – їм заборонять використовувати м'які іграшки, килими з довгим ворсом. Тверде мило також заборонять використовувати, натомість його мають замінити на рідке. Також багаторазові рушники замінять на одноразові.
11:14: Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни
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