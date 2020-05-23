Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Вакцина від коронавірусу готова та вона безпечна – The Lancet
  • На Житомирщині мисливець розстріляв 7 рибалок
  • З вересня українські школи працюватимуть в іншому форматі

Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 11:14
Версія для друку
Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни

Максим Степанов роз’яснив, які саме зміни чекають на дітей, які підуть у дитячі садки на тлі карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що діти ходитимуть у дитячі садки без захисних масок. Він також нагадав, що дитсадки відкриваються у тих регіонах, де сприятлива епідемситуація.

Крім того, у дитячих садках дітям мірятимуть температуру. Якщо температура тіла буде вище  37,2, то в дитсадок дитину не допустять.

На дітей також чекають зміни – їм заборонять використовувати м'які іграшки, килими з довгим ворсом. Тверде мило також заборонять використовувати, натомість його мають замінити на рідке. Також багаторазові рушники замінять на одноразові.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції