В Україні знову побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 23 травня 2020, 10:37

Кількість людей з COVID-19 в Україні стабільно росте. За останню добу було виявлено 432 нові випадки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 20580 випадків COVID-19. Кількість хворих збільшилась на 432 особи. Відомо, що за весь період фіксування хворих на смертоносний китайський вірус було зафіксовано 605 смертей та 6929 пацієнтів одужало.

Ситуація в областях та місті Києві наступна.

Вінницька область — 853 випадки;

Волинська область — 759 випадків;

Дніпропетровська область — 865 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 618 випадків;

Закарпатська область — 1042 випадки;

Запорізька область — 403 випадки;

Івано-Франківська область — 1274 випадки;

Кіровоградська область — 466 випадків;

м. Київ — 2569 випадків;

Київська область — 1375 випадків;

Львівська область — 1285 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 821 випадок;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1368 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1108 випадків;

Харківська область — 892 випадки;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 329 випадків;

Чернівецька область — 2964 випадки;

Черкаська область — 387 випадків;

Чернігівська область — 127 випадків.

Нагадаємо, в Україні вирішили послабити карантинні заходи. Однак, для цього необхідно виконати ряд умов. Відомо, що у Києві, Київській, Волинській, Закарпатській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Рівненській, Чернівецькій областях карантин не послаблять. Тут все ще фіксують багато нових випадків.