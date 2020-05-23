В Україні знову побільшало хворих на коронавірус

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Кількість людей з COVID-19 в Україні стабільно росте. За останню добу було виявлено 432 нові випадки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 травня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 20580 випадків COVID-19. Кількість хворих збільшилась на 432 особи. Відомо, що за весь період фіксування хворих на смертоносний китайський вірус було зафіксовано 605 смертей та 6929 пацієнтів одужало.
Ситуація в областях та місті Києві наступна.
Вінницька область — 853 випадки;
Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.
Нагадаємо, в Україні вирішили послабити карантинні заходи. Однак, для цього необхідно виконати ряд умов. Відомо, що у Києві, Київській, Волинській, Закарпатській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Рівненській, Чернівецькій областях карантин не послаблять. Тут все ще фіксують багато нових випадків.
11:14: Без твердого мила та рушників – У дитсадках України відбудуться зміни
10:07: Мала сидіти довічно – У Малайзії виправдали молоду українку
08:18: Авіакатастрофа у Пакистані – Двом людям вдалось вижити
07:46: Після розголосу Лещенко дозволив публікувати інтерв’ю без власних правок
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